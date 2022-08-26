"Самое сложное впереди": NYT рассказала, что почему путин решил увеличить свою армию

Даже несмотря на планы российского руководства существенно состав армии рф увеличить не удастся

Кровавый российский лидер владимир путин приказал резко увеличить численность своей армии, отказавшись этим решением от многолетних усилий кремля по сокращению войск. Соответствующий шаг диктатора может являться сигналом того, что он не собирается отступать и готовится к длительной войне в Украине, несмотря на огромные потери среди российских военнослужащих.

Об этом пишет издание The New York Times, отметив, что не исключает того, что тяжелые дни борьбы украинцев с россиянами еще впереди. По мнению иностранных аналитиков, все большее количество доказательств свидетельствуют именно о том, что война в Украине затягивает по меньшей мере до следующей зимы, а может, даже и дольше.

NYT отмечает, что такое развитие дальнейших событий могут указывать наступательные действия россиян в восточной и южной частях украинского государства. Не менее важно и то, что ни одна из сторон не готова возвращаться к переговорному процессу и не собирается идти на компромиссы.

Следует напомнить, что 25 августа российский диктатор путин подписал указ, согласно которому впервые за последние пять лет общая численность военнослужащих срочной службы россии должна стать больше на 137 тысяч человек. Учитывая это, численность армии рф вырастет до 1,15 миллиона человек.

Как удалось установить представителям Института изучения войны (ISW), президент пути планирует все же избежать общей мобилизации среди населениярРоссии. В то же время, по мнению экспертов кремля, вряд ли удастся сформировать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать свою армию. Более того, скорее всего, россии придется столкнуться с препятствиями, связанными с дополнительным набором солдат. Однако власти могут формально включить в состав российских вооруженных сил жителей самопровозглашенных "лнр" и "днр", а также новых добровольческих подразделений. Даже несмотря на это, убеждены в ISW, увеличение боевой силы российской армии будет незначительным.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии пытаются тайно мобилизовать дополнительное количество граждан для привлечения их к участию в так называемой "военной спецоперации" в Украине. В частности, будущее пушечное мясо ищут по тюрьмам, обещая смягчение наказания.