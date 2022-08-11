Помощь в 1,5 млрд и не только: чем завершился для Украины "новый Рамштайн" в Копенгагене

В конференции в поддержку Украины приняли участие 26 стран

В четверг, 11 августа, в Копенгагене (Дания) состоялась Конференция североевропейских союзников по Украине — всем известный формат "Рамштайн", который вышел на новый более расширенный уровень. Благодаря этой встрече удалось собрать 1,5 млрд. евро на военную помощь Украине.

Как говорится в итоговой декларации конференции, участники осудили жестокость РФ и убийство гражданских украинцев. А Украине представители западных стран выразили полную поддержку.

Кроме того, были приняты следующие договоренности:

содействовать постоянному долгосрочному финансированию Украины;

увеличить производство вооружений, в том числе артиллерийских и боеприпасов;

развивать и увеличивать подготовку украинских военных;

способствовать усилиям Украины по разминированию.

Между тем в Twitter Минобороны Дании по завершении конференции в Копенгагене появилась информация, что это мероприятие уже собрало 1,5 миллиарда евро помощи для Украины.

"1,5 млрд евро объявлено сегодня на конференции. 26 стран согласились поддержать продление военной помощи Украине. Их борьба — наша борьба", — говорилось в сообщении.

Следует добавить, что очередная встреча в уже расширенном формате "Рамштайн" запланирована на сентябрь, но уже дистанционно.

Отметим, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина ожидала от этой конференции того, что Запад и дальше будет помогать нашим бойцам в противодействии российской агрессии. Похоже, что ожидания сбылись.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США объявили о передаче Украине нового пакета вооружения на сумму 1 миллиард долларов. На сегодняшний день это самый большой пакет военной помощи, который наша страна получала с начала российского вторжения.