"Найскладніше попереду": NYT розповіла, що чому путін вирішив збільшити свою армію

Навіть попри плани російського керівництва суттєво склад армії рф збільшити не вдасться

Кривавий російський лідер володимир путін наказав різко збільшити чисельність своєї армії, відмовившись цим рішенням від багаторічних зусиль кремля по скороченню військ. Відповідний крок диктатора може бути сигналом того, що він не збирається відступати і готується до тривалої війни в Україні, попри величезні втрати серед російських військовослужбовців.

Про це пише видання The New York Times, відзначивши, що не виключає того, що найважчі дні боротьби українців із росіянами ще попереду. На думку іноземних аналітиків, все більша кількість доказів свідчать саме про те, що війна в Україні затягнення щонайменше до наступної зими, а може навіть і довше.

NYT відзначає, що на такий розвиток подальших подій можуть вказувати наступальні дії росіян у східній та південній частинах української держави. Не менше важливим є й те, що жодна зі сторін не готова повертатися до переговорного процесу і не збирається йти на компроміси.

Варто нагадати, що 25 серпня російський диктатор путін підписав указ, згідно з яким вперше за останні п'ять років загальна чисельність військовослужбовців термінової служби росії повинна стати більшою на 137 тисяч осіб. Враховуючи це, чисельність армії рф зросте до 1,15 мільйона осіб.

Як вдалося встановити представникам Інституту вивчення війни (ISW), президент путін планує все ж уникнути загальної мобілізації серед населення росії. Водночас на думку експертів кремлю навряд чи вдасться сформувати достатньо сил, аби повністю укомплектувати свою армію. Ба більше, скоріше за все, росії доведеться зіткнутися з перешкодами, пов'язаними із додатковим набором солдатів. Проте влада може формально включити до складу російських збройних сил мешканців самопроголошених "лнр" та "днр", а також нових добровольчих підрозділів. Навіть попри це, переконані в ISW, збільшення бойової сили російської армії буде незначним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії намагаються таємно мобілізувати додаткову кількість громадян для залучення їх до участі у так званій "військовій спецоперації" в Україні. Зокрема майбутнє гарматне м'ясо шукають по тюрмах, обіцяючи пом’якшення покарання.