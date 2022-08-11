Допомога у 1,5 млрд і не тільки: чим завершився для України "новий Рамштайн" в Копенгагені

У конференції на підтримку України взяли участь 26 країн

У четвер, 11 серпня, у Копенгагені (Данія) відбулася Конференція північноєвропейських союзників щодо України — це всім відомий формат "Рамштайн", який вийшов на новий більш розширений рівень. Завдяки цій зустрічі вдалося зібрати 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні.

Як йдеться у підсумковій декларації конференції, учасники засудили жорстокість РФ і вбивства цивільних українців. А Україні представники західних країн висловили повну підтримку.

Крім того, було ухвалено такі домовленості:

сприяти постійному довгостроковому фінансуванню України;

збільшити виробництво озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів;

розвивати та збільшувати підготовку українських військових;

сприяти зусиллям України з розмінування.

Тим часом у Twitter Міноборони Данії по завершенню конференції у Копенгагені з'явилася інформація, що цей захід вже зібрав 1,5 мільярда євро допомоги для України.

"1,5 млрд євро оголошено сьогодні на конференції. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їх боротьба — наша боротьба", — йшлося у повідомленні.

Варто додати, що чергова зустріч у вже розширеному форматі "Рамштайн" запланована на вересень, але вже дистанційно.

Зазначимо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україна очікувала від цієї конференції того, що Захід й надалі допомагатиме нашим бійцям в протидії російській агресії. Схоже, що очікування справдилися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США оголосили про передачу Україні нового пакета озброєння на суму 1 мільярд доларів. На сьогодні це найбільший пакет військової допомоги, який наша країна отримувала з початку російського вторгнення.