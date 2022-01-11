Блогер та військовий експерт Кирило Данильченко вважає, що військова допомога Україні від Європи та США – це захист від більших витрат у разі агресії на східному фланзі НАТО.

США схвалили 200 млн. доларів екстреної допомоги Україні. Чехія посилюватиме військово-технічну співпрацю з нами. Країни Балтії нарощують передачі летального озброєння, тепловізорів, збільшують місії з навчання персоналу. Британія кредитні гарантії видала на мільярд фунтів та будує катери з базами.

Але це не тому, що вони так раптом полюбили Україну. А тому що якщо доведеться серйозно розгортати сили подібні до ЗСУ на східному фланзі Альянсу (50 дивізіонів ППО, 800 танків, 70+Смерчів, 100 Ураганів, під 100 батальйонів тощо) то гроші там можуть починатися в районі половини трильйона доларів за чверть сторіччя.

Якщо ж з інфраструктурою, компенсаціями за видачу землі під військові частини, всілякі полігони та пільги військовим, що йдуть на пенсію, і більше. Тож вони насамперед не нам допомагають, а собі. Капітан очевидність на містку, струнко панове.