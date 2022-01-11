Рус

Допомагаючи Україні, західні країни допомагають собі - Кирило Данильченко

Автор
Кирило Данильченко Кирило Данильченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
24
США вже передавали Україні ПТРК Javelin та ракети до них Новина оновлена 11 січня 2022, 15:53
США вже передавали Україні ПТРК Javelin та ракети до них

Блогер та військовий експерт Кирило Данильченко вважає, що військова допомога Україні від Європи та США – це захист від більших витрат у разі агресії на східному фланзі НАТО.

США схвалили 200 млн. доларів екстреної допомоги Україні. Чехія посилюватиме військово-технічну співпрацю з нами. Країни Балтії нарощують передачі летального озброєння, тепловізорів, збільшують місії з навчання персоналу. Британія кредитні гарантії видала на мільярд фунтів та будує катери з базами.

Але це не тому, що вони так раптом полюбили Україну. А тому що якщо доведеться серйозно розгортати сили подібні до ЗСУ на східному фланзі Альянсу (50 дивізіонів ППО, 800 танків, 70+Смерчів, 100 Ураганів, під 100 батальйонів тощо) то гроші там можуть починатися в районі половини трильйона доларів за чверть сторіччя.

Якщо ж з інфраструктурою, компенсаціями за видачу землі під військові частини, всілякі полігони та пільги військовим, що йдуть на пенсію, і більше. Тож вони насамперед не нам допомагають, а собі. Капітан очевидність на містку, струнко панове.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Європа #США #НАТО #Військова допомога
Казахстан — один із проявів імперських амбіцій президента РФ
Політика
Путін, як і Ленін, бачить Україну частиною свого Союзу, — генерал пояснив, чим для нас небезпечна ситуація в Казахстані
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Казахстан — один із проявів імперських амбіцій президента РФ
Путін, як і Ленін, бачить Україну частиною свого Союзу, — генерал пояснив, чим для нас небезпечна ситуація в Казахстані
Дата публікації
Категорія
В Україну йдуть міцні морози
На Україну насуваються 20-градусні морози: у яких регіонах різко похолодає (карта)
Дата публікації
Категорія
Більшість доплат — понад 1000 грн
Українські пенсіонери отримають більше: кому підвищили виплати із січня
Дата публікації
Категорія
Росіяни можуть активно перекидати техніку в мороз
Росія перекидає до кордону з Україною військові гелікоптери: названо дату можливого вторгнення
Дата публікації
Категорія
Олександр Невзоров
Невзоров висміяв постачання ковбаси "з "ДНР" в Росію: "виявлені зуби, годинники та кільця треба буде повернути"