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США відклали військову допомогу Україні на $200 млн, — американські ЗМІ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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ПТРК Javelin могли бути частиною військової допомоги Новина оновлена 11 грудня 2021, 09:11
ПТРК Javelin могли бути частиною військової допомоги

Остаточне рішення поки що відкладене, але є можливість більш масштабної підтримки у разі ескалації.

США дають шанс дипломатично врегулювати наростання конфлікту з Росією і нібито не надали раніше заплановану військову допомогу Україні, підготовану адміністрацією Джо Байдена на суму 200 млн доларів.

Про це повідомляє NBC.

Посилаючись на трьох співрозмовників, медіа інформує, що пакет допомоги був готовий приблизно місяць тому, але не був підписаний на початку грудня, як очікувалося. Це могло статися перед розмовою лідерів США та Росії.

В рамках військової підтримки могли бути надані зброя та військова техніка. Наголошується, що точних даних про проєкт немає, але українська сторона хотіла ракети проти кораблів, проти танків (Джавеліни), системи захисту від засобів повітряного нападу, засоби радіоелектронного пригнічення, системи виявлення, боєприпаси, зокрема модернізовані для артилерії та предмети медичного призначення.

При цьому у разі вторгнення в Україну може бути надана військова допомога на більшу суму.

Нещодавно Україна вже отримала посилення своєї армійської сили від США. Це 30 комплексів та 180 ракет Джавелін (Javelin). Частина вже на позиціях ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що на сході України застосовується більш інноваційне озброєння, ніж під час конфліктів в Іраку чи Сирії.

Теги:
#Україна #США #Росія #Військова допомога #Javelin
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