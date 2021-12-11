Укр

США отложили военную помощь Украине на $200 млн, - американские СМИ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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ПТРК Javelin могли быть частью военной помощи Новость обновлена 11 декабря 2021, 09:11
ПТРК Javelin могли быть частью военной помощи

Окончательное решение пока отложено, но есть вероятность более масштабной поддержки в случае эскалации.

США дают шанс дипломатически урегулировать нарастание конфликта с Россией и якобы не предоставили ранее запланированную военную помощь Украине, подготовленную администрацией Джо Байдена на сумму в 200 млн долларов. 

Об этом сообщает NBC. 

Ссылаясь на трех собеседников, медиа информирует, что пакет помощи был готов примерно месяц назад, но не был подписан в начале декабря, как ожидалось. Это могло произойти перед разговором лидеров США и России.

В рамках военной поддержки могли быть предоставлены оружие и военная техника. Отмечается, что точных данных о проекте нет, но украинская сторона запрашивала ракеты против кораблей, против танков (Джавелины), системы защиты от средств воздушного нападения, средства радиоэлектронного подавления, системы обнаружения, боеприпасы, в том числе модернизированные для артиллерии и предметы медназначения. 

При этом, в случае вторжения в Украину, может быть предоставлена военная помощь на большую сумму. 

Недавно Украина уже получила усиление своей армейской мощи от США. Это 30 комплексов и 180 ракет Джавелин (Javelin). Часть из них уже на позициях ВСУ. 

Ранее "Телеграф" писал, что на востоке Украины применяется более инновационное вооружение, чем во время конфликтов в Ираке или Сирии.

Теги:
#Украина #США #Россия #Военная помощь #Javelin
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