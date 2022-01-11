Укр

Помогая Украине, западные страны помогают себе - Кирилл Данильченко

Автор
Кирилл Данильченко Кирилл Данильченко
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США уже передавали Украине ПТРК Javelin и ракеты к ним Новость обновлена 11 января 2022, 15:53
США уже передавали Украине ПТРК Javelin и ракеты к ним

Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко считает, что военная помощь Украине от Европы и США это защита от больших расходов в случае агрессии на восточном фланге НАТО

США одобрили 200 млн. долларов экстренной помощи Украине. Чехия будет усиливать военно-техническое сотрудничество с нами. Страны Балтии наращивают передачи летального вооружения, тепловизоров, увеличивают миссии по обучению персонала. Британия кредитные гарантии выдала на миллиард фунтов и строит катера с базами.

Но это не потому, что они все так сильно вдруг полюбили Украину. А потому что если придется всерьёз разворачивать силы подобные ВСУ на восточном фланге Альянса (50 дивизионов ПВО, 800 танков, 70+Смерчей, 100 Ураганов, под 100 батальонов и т.д) то деньги там могут начинаться в районе половины триллиона долларов за четверть века.

Если же с инфраструктурой, компенсациями за выдачу земли под военные части, всевозможные полигоны и льготы уходящим на пенсию военным и больше. Так что они прежде всего не нам помогают, а себе. Капитан очевидность на мостике, струнко панове.

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Теги:
#Европа #США #НАТО #Военная помощь
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