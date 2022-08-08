Буде крутіше за "Рамштайн": у Німеччині анонсували ще більше військової допомоги для України

На новій зустрічі буде обговорюватися питання довгострокового фінансування зброї для України

Цього тижня у Копенгагені (столиця Данії) відбудеться конференція північноєвропейських союзників стосовно підтримки України на рівні міністрів оборони країн НАТО та союзників. Це всім відомий формат "Рамштайн", який цього разу проведуть більш розширено.

Як передає "Укрінформ", про це у понеділок, 8 серпня, під час брифінгу заявив речник Міноборони Німеччини Арно Колац.

"Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату "Рамштайн", де йдеться про короткострокові постачання зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується в нашу концепцію", — зазначив представник МЗС ФРН.

У Копенгагені, зокрема, мають обговорити довгострокове фінансування зброї для України, підготовку українських військових та інше. Німеччина, за словами речника МЗС, має намір зробити внесок, який "буде трохи ширшим, ніж у форматі Рамштайну"

Він додав, що ФРН — одна з трьох країн, які постачають Україні установки запуску ракет. Крім того, ЗСУ отримали від Німеччини радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби Cobra, які дають змогу боротися проти російської артилерії та дронів. Крім постачань зброї, наголосив Колац, німецька влада забезпечує також її логістику, ремонт та підготовку персоналу.

Варто зазначити, що конференція має відбутися 11 серпня 2022 року. В ній візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков та представники майже 20 інших країн Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США також готують військову допомогу для України у розмірі 1 млрд доларів — рекордна сума, яка до цього ще не виділялася. А на безплатну допомогу для України Конгресом США було виділено 40 млрд доларів — витратити їх планували до вересня.