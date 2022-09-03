Российскую делегацию не пускают в США: в чем причина

До мероприятия осталось чуть более двух недель, а виз пока нет ни у кого из рф — ни у дипломатов, ни у журналистов

россия возмущена тем, что их дипломатам не выдают визы в США к ежегодной встрече лидеров стран ООН в сентябре. Она пройдет в Нью-Йорке и на нее россия запросила у страны-хозяйки встречи 56 виз. Пока не было ответа ни по одной. Эта делегация нужна для прибытия главы МИД сергея лаврова и спутников на заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Не ответили по визиту также и российским журналистам, которые хотят сопровождать дипломатов.

Об этом пишет "REUTERS". Посол россии в ООН василий небензя уже обратился к генсеку организации Антониу Гутеррешу из-за того, что россиянам не дают визы и на другие мероприятия ООН в последние месяцы. В частности, речь шла о правоохранителях из россии, включая министра внутренних дел.

В Госдепе США отметили, что не комментируют частные случаи, а документы на визы нужно подавать как можно раньше, поскольку из-за действий россии против посольства США в рф штат диппредставительства уменьшился и это ограничивает возможности по обработке визовых документов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сергея лаврова не воспринимают серьезно уже даже в россии из-за его абсурдных объяснений причин изоляции рф. Он также регулярно обвиняет союзников Украины в русофобии, забывая, что именно его страна начала войну в Европе в 21 веке.