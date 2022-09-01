Даже протесты не приведут к отмене санкций против рф, заявила Бербок

Глава министерства иностранных дел россии резко отреагировал на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о нежелании Германии снимать санкции с рф даже несмотря на протесты со стороны немецких политиков и населения. Российский представитель назвал соответствующее решение "русофобской одержимостью".

Об этом сергей лавров заявил во время очередного общения со студентами и профессорским составом московского государственного института международных отношений, передает "Пул Н3" в четверг, 1 сентября.

"Русофобская одержимость проявляется во всем. Вчера глава МИД ФРГ Бербок заявила, что да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину несмотря ни на что. Фантастическое признание. Просто фантастическое признание!", — сказал он.

Стоит напомнить, что недавно министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе прошедшей Праге панельной дискуссии заявила, что Германия будет на стороне Украины и не будет отменять санкции против россии зимой, даже если политикам ФРГ придется крайне сложно.

Читайте также: Категория Новости Европы Германия хочет нанести "визовый" удар по россии: заявление Анналены Бербок Глава МИД Германии пообещала сделать все, чтобы страны ЕС договорились о визовых ограничениях для россиян

По ее словам, немецкие власти ожидают появления уличных протестов со стороны местных жителей, которые вероятно не смогут заплатить за энергию и потребуют отмены ограничений в отношении российской москвы.

"Я даю народу Украины обещание: мы будем с вами, пока мы вам нужны ", — заявила глава МИД ФРГ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава мида россии сергей лавров одновременно успел нахамить сразу двум странам, США и Украине, через визит Нэнси Пелоси в Тайвань.