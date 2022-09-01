"Русофобна одержимість": лавров різко відреагував на заяву Німеччини щодо санкцій проти росії

Навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти рф, заявила Бербок

Глава міністерства закордонних справ росії різко відреагував на заяву очільниці МЗС ФРН Анналени Бербок щодо небажання Німеччини знімати санкції з рф навіть попри протести з боку німецьких політиків. Російський представник назвав відповідне рішення "русофобською одержимістю".

Про це сергій лавров заявив під час чергового спілкування зі студентами та професорським складом московського державного інституту міжнародних відносин, передає "Пул Н3" у четвер, 1 вересня.

"Русофобська одержимість проявляється у всьому. Вчора глава МЗС ФРН Бербок заявила, що так, наші громадяни страждають, але їм доведеться страждати, бо ми підтримуватимемо Україну незважаючи ні на що. Фантастичне зізнання. Просто фантастичне зізнання!", — сказав він.

Варто нагадати, що нещодавно міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у ході панельної дискусії, котра пройшла Празі заявила, що Німеччина буде на боці України та не скасовуватиме санкції проти росії взимку, навіть якщо політикам ФРН доведеться вкрай складно.

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За її словами, німецька влада очікує на появу вуличних протестів з боку місцевих мешканців, які ймовірно не матимуть змогу заплатити за енергію та вимагатимуть скасування обмежень щодо російської москви.

"Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні", — заявила глава МЗС ФРН.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава мзс росії сергій лавров одночасно встиг нахамити одразу двом країнам, США та Україні, через візит Ненсі Пелосі до Тайваню.