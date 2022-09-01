Лаврова высмеяли за нелепое объяснение международной изоляции россии

В сети назвали чушью слова российского министра

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований якобы связано с конкуренцией в мире спорта.

С таким нелепым заявлением на встрече со студентами и преподавателями Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО) выступил министр иностранных дел рф сергей лавров, передает ТАСС. Он также раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за рекомендации отстранять российских спортсменов от международных стартов.

"Когда президент МОК говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях попозже в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, это прямое пренебрежение принципами хартии МОК, которая включает в себя недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций.

Это связано с конкуренцией, я думаю, не в меньшей степени, чем с желанием "наказать" рф и Беларусь, убрать конкурентов", — заявил лавров.

В сети лишь посмеялись над словами министра рф.

Добавим, что большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов от участия в турнирах из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. К примеру, россия потеряла право на проведение и участие на ЧМ-2022 по волейболу, где россиян заменили украинцы. К слову, наша команда уже пробилась в плей-офф, повторив успех 24-летней давности.