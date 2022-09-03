Берлін погодив кандидатуру нового посла України у Німеччині: хто він та чим відомий

Андрій Мельник був послом України у ФРН близько восьми років

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодив кандидатуру нового посла України у ФРН. Тепер українську сторону замість Андрія Мельника, який завжди різко критикував німецьких політиків представлятиме Олексій Макеєв

Відповідну інформацію, посилаючись на свої джерела у дипломатичних колах, повідомило видання Spiegel, відзначивши, що Мельник був послом України у Німеччині надзвичайно довго — майже вісім років. Тепер, за згодою лідера країни Франка-Вальтера Штайнмаєра, його наступником стане Олексій Макеєв.

Варто нагадати, що на початку липня президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині, проте виконувати обов'язки українського представника він буде до 14 жовтня, після чого він повинен офіційно покинути Берлін та передати своє місце Макеєву. По прибуттю до України, експосла, який завжди палко вимагав від ФРН підтримки Україні у війні з росією, очікує нова посада — він стане заступником міністра закордонних справ у Києві.

Читайте також: Категорія Україна Німеччина зволікає з наданням допомоги Україні: ЗМІ знайшли винного Через затягування з виділенням допомоги могли звільнити посла України в Німеччині Андрія Мельника, пишуть в ЗМІ

Що стосується новопризначеного посла у Німеччині Олексія Макеєва, то зараз він є спецпредставником Міністерства закордонних справ України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи глави Офісу президента Андрія Єрмака та директора Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), посла Майкла Макфола. З 1996 року Макеєв тривалий час працював у Берліні, тож дуже добре знає німецьку мову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що звільнення Андрія Мельника з посади голови дипмісії пов'язують із труднощами щодо поставок зброї з Німеччини до України, проте це лише припущення деяких ЗМІ. Офіційно ж своє рішення щодо звільнення посла у ФРН президент Володимир Зеленський не аргументував.