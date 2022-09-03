Берлин согласовал кандидатуру нового посла Украины в Германии: кто он и чем известен

Андрей Мельник был послом Украины в ФРГ около восьми лет

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер согласовал кандидатуру нового посла Украины в ФРГ. Теперь украинскую сторону вместо Андрея Мельника, который всегда резко критиковал немецких политиков, будет представлять Алексей Макеев.

Соответствующую информацию, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, сообщило издание Spiegel, отметив, что Мельник был послом Украины в Германии очень долго — почти восемь лет. Теперь, с согласия лидера страны Франко-Вальтера Штайнмайера, его преемником станет Алексей Макеев.

Следует напомнить, что в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, однако исполнять обязанности украинского представителя он будет до 14 октября, после чего он должен официально покинуть Берлин и передать свое место Макееву. По прибытию в Украину, экспосла, всегда горячо требовавшего от ФРГ поддержки Украины в войне с россией, ожидает новая должность — он станет заместителем министра иностранных дел в Киеве.

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Что касается нового посла в Германии Алексея Макеева, то сейчас он является спецпредставителем Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы главы Офиса президента Андрея Ермака и директора Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посла Майкла Макфола. С 1996 года Макеев долгое время работал в Берлине и очень хорошо знает немецкий язык.

Ранее "Телеграф" сообщал, что увольнение Андрея Мельника с должности главы дипмиссии связывают с трудностями по поводу поставок оружия из Германии в Украину, однако это лишь предположение некоторых СМИ. Официально же свое решение по увольнению посла в ФРГ президент Владимир Зеленский не аргументировал.