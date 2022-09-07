Країни Балтії підготували дуже неприємний "подарунок" росії

Тепер громадянам рф не допоможе навіть хвалена шенгенська віза.

росія, як агресор, отримує дедалі більше обмежень із боку тих країн, які раніше були більш-менш дружні до неї. Так, лише через кілька днів після гучної заяви естонського прем’єра щодо необхідності посилити ізоляцію росіян до перемоги України у війні, країни Балтії нарешті домовилися обмежити пересування громадян рф через свої кордони. Угода була укладена на рівні МЗС Латвії, Литви та вже згаданої Естонії.

Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ Nordic-Baltic Eight. Участь у засідання брали як представники країн Балтії, а й Норвегії, Фінляндії, Швеції, Данії і навіть Ісландії.

Найближчими днями буде офіційно оголошено про те, які саме обмеження тепер очікують на власників російських паспортів. Насамперед буде накладено заборону на пересування через сухопутні кордони Латвії, Литви та Естонії. Росіянам не допоможе навіть наявність діючої шенгенської візи.

Втім, звичайно, без винятків не обійдеться. Вони стосуватимуться дотримання норм гуманітарного права. Можливість в’їзду залишиться у деяких водіїв фур, а також дипломатів. Крім цього, буде розглядатися необхідність в’їзду-виїзду з важливих сімейних, а також гуманітарних причин.

Варто зазначити, що у Латвії попереджають своїх громадян про небажаність поїздок на території росії та Білорусі найближчим часом. Такі рекомендації пов’язують із "значними ризиками щодо безпеки", а також ймовірним "непередбаченим розвитком ситуації".

Раніше "Телеграф" повідомляв, які п’ять країн виступили із закликом до Брюсселя обмежити видачу шенгенських віз громадянам рф. Таким чином вони сподівалися зменшити потік росіян, що в’їжджають.

Варто додати, що в Естонії вже було кілька випадків примусової депортації громадян країни-агресора на батьківщину.