Ізоляція до повної деокупації: прем’єрка Естонії закликала посилити санкції проти росії

Проти Росії потрібно терміново вводити потужніший пакет санкцій, вважає політик

Кая Каллас, прем’єр-міністр Естонії – країни, яка почала активно висилати росіян – вважає, що країну-агресора треба тримати в ізоляції до повної деокупації нею всіх територій України.

Про це Каллас заявила під час зустрічі з прем’єром Латвії Кріш’янісом Каріньшем та прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте в Берліні, передає агентство ERR.ee.

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки завдяки їм Кремль підтримує свою військову промисловість ", — сказала Каллас.

Учасники зустрічі зазначили, що головна надія путіна – на те, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не витіснить Росію зі своїх територій, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції ", — сказала Каллас.

Як пише ERR, Каллас із початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, за рахунок яких Кремль підтримує свою військову промисловість.

"Рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту — дуже важливий крок, він скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде ", — сказала прем’єр Естонії. .

На думку Каллас, ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.

"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", — зазначила вона.

Агентство зазначає, що Кая Каллас у день відновлення незалежності Естонії закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Нагадаємо, що поки західні партнери закликають до нових санкцій проти Росії, Україна теж не стоїть осторонь і готує запровадити обмеження проти патріарха Кирила та ще 7 ієрархів РПЦ.