Изоляция до полной деоккупации: премьер Эстонии призвала ужесточить санкции против россии

Против рф нужно срочно вводить более мощный пакет санкций, считает политик

Кая Каллас, премьер Эстонии – страны, которая начала активно высылать россиян – считает, что страну-агрессора нужно держать в изоляции до полной деоккупации ею всех территорий Украины.

Об этом Каллас заявила во время встречи с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Берлине, передает агентство ERR.ee.

"Я с начала войны призвала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку путем этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", – сказала Каллас.

Участники встречи отметили, что главная надежда путина – на то, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.

"Мы не позволим этому произойти. Пока Украина не вытеснит Россию со своих территорией, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и ужесточать санкции", – сказала Каллас.

Как пишет ERR, Каллас с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, за счет которых Кремль поддерживает свою военную промышленность.

"Решение G7 ввести ценовой лимит на российскую нефть – очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет", — сказала премьер Эстонии. .

По мнению Каллас, ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

"Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций", — отметила она.

Агентство отмечает, что Кая Каллас в день восстановления независимости Эстонии призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию.

Напомним, что пока западные партнеры призывают к новым санкциям против рф, Украина тоже не стоит в стороне и готовит ввести ограничения против патриарха Кирилла и еще 7 иерархов РПЦ.