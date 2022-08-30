Украина готовит санкции против патриарха Кирилла и еще 7 иерархов РПЦ
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Ограничения предлагают ввести на 10 лет
Власти Украины вскоре могут ввести санкции против Российской православной церкви — в частности, в отношении патриарха Кирилла и 7 других ее представителей. Кабмин уже одобрил предложенные ограничения, поэтому очередь за СНБО и президентом Владимиром Зеленским.
Об этом во вторник, 30 августа, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в собственном Telegram-канале.
"российская православная церковь поддерживает войну россии против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из россии противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", — аргументировал предложенные санкции глава Минкультуры.
Санкций против РПЦ — кто в списке
Украина хочет ввести ограничение сроком на 10 лет против таких иерархов:
- Московского патриарха Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича).
- Руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича).
- Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ протоиерея Николая Балашова.
- Митрополита Псковского и Порховского русской православной церкви Тихона (Шевкунова Георгия Александровича).
- Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича).
- Протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимировича Владимирова.
- Митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича.
- Российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Осипова Алексея Ильича.
Какие ограничения введут против представителей РПЦ
Предложенными санкциями предусматривается блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок Украиной, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что митрополит российской церкви Леонид (Горбачев) порадовался издевательствам над пленными украинцами. Также выяснилось, что российских оккупантов, совершавших зверства в Буче (Киевская область) "благословили" на убийство украинцев иерархи РПЦ. При этом идеологами войны являются многие русские церковники, а не только патриарх Кирилл.