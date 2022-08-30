Украина готовит санкции против патриарха Кирилла и еще 7 иерархов РПЦ

Ограничения предлагают ввести на 10 лет

Власти Украины вскоре могут ввести санкции против Российской православной церкви — в частности, в отношении патриарха Кирилла и 7 других ее представителей. Кабмин уже одобрил предложенные ограничения, поэтому очередь за СНБО и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом во вторник, 30 августа, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в собственном Telegram-канале.

"российская православная церковь поддерживает войну россии против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из россии противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", — аргументировал предложенные санкции глава Минкультуры.

Санкций против РПЦ — кто в списке

Украина хочет ввести ограничение сроком на 10 лет против таких иерархов:

Московского патриарха Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича).

Руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича).

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ протоиерея Николая Балашова.

Митрополита Псковского и Порховского русской православной церкви Тихона (Шевкунова Георгия Александровича).

Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича).

Протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимировича Владимирова.

Митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича.

Российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Осипова Алексея Ильича.

Какие ограничения введут против представителей РПЦ

Предложенными санкциями предусматривается блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок Украиной, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что митрополит российской церкви Леонид (Горбачев) порадовался издевательствам над пленными украинцами. Также выяснилось, что российских оккупантов, совершавших зверства в Буче (Киевская область) "благословили" на убийство украинцев иерархи РПЦ. При этом идеологами войны являются многие русские церковники, а не только патриарх Кирилл.