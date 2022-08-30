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Украина готовит санкции против патриарха Кирилла и еще 7 иерархов РПЦ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кирилл первый в санкционном списке Украины Новость обновлена 30 августа 2022, 19:26
Кирилл первый в санкционном списке Украины

Ограничения предлагают ввести на 10 лет

Власти Украины вскоре могут ввести санкции против Российской православной церкви — в частности, в отношении патриарха Кирилла и 7 других ее представителей. Кабмин уже одобрил предложенные ограничения, поэтому очередь за СНБО и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом во вторник, 30 августа, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в собственном Telegram-канале.

"российская православная церковь поддерживает войну россии против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из россии противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", — аргументировал предложенные санкции глава Минкультуры.

Санкций против РПЦ — кто в списке

Украина хочет ввести ограничение сроком на 10 лет против таких иерархов:

  • Московского патриарха Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича).
  • Руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича).
  • Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей МП РПЦ протоиерея Николая Балашова.
  • Митрополита Псковского и Порховского русской православной церкви Тихона (Шевкунова Георгия Александровича).
  • Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича).
  • Протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимировича Владимирова.
  • Митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича.
  • Российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Осипова Алексея Ильича.

Какие ограничения введут против представителей РПЦ

Предложенными санкциями предусматривается блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок Украиной, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что митрополит российской церкви Леонид (Горбачев) порадовался издевательствам над пленными украинцами. Также выяснилось, что российских оккупантов, совершавших зверства в Буче (Киевская область) "благословили" на убийство украинцев иерархи РПЦ. При этом идеологами войны являются многие русские церковники, а не только патриарх Кирилл.

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#Украина #Санкции #РПЦ #Патриарх Кирилл #Минкульт