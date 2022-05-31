Патриарх Кирилл и семь его приспешников по РПЦ могут попасть под санкции: подробности

В список попали 8 священнослужителей РПЦ

Во вторник, 31 мая, Верховная Рада поддержала введение санкций против патриарха Кирилла, от которого отвернулись даже в Московском патриархате, и семи других деятелей РПЦ. Ограничения против пророссийских священнослужителей хотят ввести на 10 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале. Он добавил, что санкции против деятелей РПЦ поддержали 292 народных депутата, а теперь решение за Советом нацбезопасности и обороны.

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"Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла, а точнее генерала ФСБ Гундяева, и других деятелей РПЦ! Срок – 10 лет. Это решение должен рассмотреть СНБО", – написал Гончаренко.

Судя по опубликованным нардепом документам, санкции на 10 лет будут введены сразу против 8 церковных деятелей РПЦ, поддерживающих войну России против Украины.

Рада проголосовала за санкции против 8 деятелей РПЦ: кто в списке

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что санкции вводятся о церковных деятелях, которые не только активно поддерживают войну против Украины, но и легитимируют военное вторжение и геноцид украинцев российской армией.

В списке:

16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович);

руководитель отдела внешних церковных РПЦ митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Валерьевич Алфеев, по фамилии отца – Дашевский);

заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов (Николай Владимирович Балашов);

митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон (Георг РФ Владимира Путина и личность, приближенная к спецслужбам России);

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Российской православной церкви Питирим;

протоиерей Российской православной церкви, писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович;

митрофорный протоиерей Российской православной церкви, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич;

русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Российской православной церкви Осипов Алексей Ильич.

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Что предполагается санкциями

Предлагаемые к рассмотрению СНБО санкции предусматривают — блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений пользование недрами, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, пользование радиочастотным ресурсом и т.д.

Постановление ВР по санкциям против деятелей РПЦ

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские депутаты также предлагают запретить деятельность Московского патриархата в Украине. Пользователи сети, к слову, инициативу народных избранников поддержали и отметили, что пора.