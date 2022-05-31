Патріарх Кирило та семеро його поплічників по РПЦ можуть потрапити під санкції: подробиці

У список потрапили 8 священнослужителів РПЦ

У вівторок, 31 травня, Верховна Рада підтримала введення санкцій проти патріарха Кирила, від якого відвернулись навіть у Московському патріархаті, та семи інших діячів РПЦ. Обмеження проти проросійських священнослужителів пропонують запровадити на 10 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі. Він додав, що санкції проти діячів РПЦ підтримали 292 народних депутати, а тепер рішення за Радою нацбезпеки та оборони.

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"Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила, а точніше генерала ФСБ Гундяєва, та інших діячів РПЦ! Строк – 10 років. Це рішення повинна розглянути РНБО", – написав Гончаренко.

Судячи з опублікованих нардепом документів, санкції на 10 років введуть одразу проти 8 церковних діячів РПЦ, які підтримують війну Росії проти України.

Рада проголосувала за санкції проти 8 діячів РПЦ: хто у списку

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що санкції вводяться про церковних діячів, які не тільки активно підтримують війну проти України, а й легітимізують військове вторгнення та геноцид українців російською армією.

У списку:

16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович);

керівник відділу зовнішніх церковних РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Валерійович Алфєєв, на прізвище батька – Дашевський);

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов (Микола Володимирович Балашов);

митрополит Псковський та Порохівський РПЦ Тихон (Георг РФ Володимира Путіна та особистість, наближена до спецслужб Росії);

архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим;

протоієрей Російської православної церкви; письменник, проповідник та педагог Владимиров Артемій Володимирович;

митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович;

російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипов Олексій Ілліч.

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Що передбачається санкціями

Пропоновані до розгляду РНБО санкції передбачають — блокування активів, обмеження торгових операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, користування радіочастотним ресурсом України і т.д.

Постанова ВР щодо санкцій проти діячів РПЦ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські депутати також пропонують заборонити діяльність Московського патріархату в Україні. Користувачі мережі, до слова, ініціативу народних обранців підтримали й зазначили, що вже давно пора.