УПЦ "Московського патріархату" засудила Кирила та ухвалила історичне рішення

УПЦ МП більше не буде пов’язаною з РПЦ

Священники УПЦ МП на Соборі ухвалили рішення про повну самостійність та незалежність.

Про це повідомила пресслужба церкви у Фейсбуку.

У повідомленні вказано, що Собор засудив позицію російського патріарха Кирила щодо вторгнення росії в Україну, висловив жаль усім постраждалим через бойові дії, а також виступив за відновлення переговорів між двома країнами.

"Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність та незалежність Української Православної Церкви", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що після отримання томоса про автокефалію Вселенський патріархат визнав ПЦУ канонічною церквою в Україні, проте УПЦ МП цей статус заперечує.

Після початку вторгнення росії в Україну в УПЦ МП розпочалися дискусії щодо свого подальшого існування у статусі автономії російської православної церкви (РПЦ). Зокрема, бажання рухатися у бік автокефалії додав російський патріарх Кирило, який з перших днів підтримував дії кривавого диктатора володимира путіна.

Через це частина священнослужителів УПЦ МП навіть почала збирати підписи, щоб звернутися до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков та звинуватити Кирила в єресі.