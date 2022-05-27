УПЦ "Московского патриархата" осудила Кирилла и приняла историческое решение

УПЦ МП больше не будет связанной с РПЦ

Священники УПЦ МП на Соборе приняли решение о полной самостоятельности и независимости.

Об этом сообщила пресс-служба церкви в Фейсбук.

В сообщении указано, что Собор осудил позицию российского патриарха Кирилла относительно вторжения россии в Украину, выразил сожаление всем пострадавшим из-за боевых действий, а также выступил за восстановление переговоров между двумя странами.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после получения томоса об автокефалии Вселенский патриархат признал ПЦУ каноничной церковью в Украине, однако УПЦ МП этот статус оспаривает.

После начала вторжения россии в Украину в УПЦ МП начались дискуссии по поводу своего дальнейшего существования в статусе автономии российской православной церкви (РПЦ). В частности желания двигаться в сторону автокефалии прибавил российский патриарх Кирилл, который с первых дней поддерживал действия кровавого диктатора владимира путина.

Из-за этого часть священнослужителей УПЦ МП даже начала собирать подписи, чтобы обратиться к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей и обвинить Кирилла в ереси.