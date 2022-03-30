"Давно вже пора": як українці реагують на пропозицію заборони Московського патріархату

Більшість українців підтримує подібну ідею

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, яким пропонують заборонити діяльність Московського патріархату в Україні. Найголовніша причина — те, що МП відноситься до російської православної церкви, яка благословляє росіян на війну проти українців. Авторкою документу стала народна депутатка Оксана Савчук.

У мережі вже почали бурхливе обговорення такої законотворчої ідеї, тож "Телеграф" вирішив дослідити думки людей. Найяскравіші реакції на пропозицію заборони УПЦ МП ми зібрали в цьому матеріалі.

Чому росії не перемогти у війні з Україною?

Для початку зазначимо, що Московський патріархат не просто хочуть ветувати в Україні, а й націоналізувати усі релігійні архітектурні пам'ятки. Таким чином і Києво-Печерську, і Почаївську, і Святогорську Лавру хочуть передати у держвласність, щоб проросійські священники втратили будь-які права користуватися нашими українськими святинями.

Якщо законопроєкт підтримають, то націоналізація та інвентаризація церков, що належать УПЦ МП, має відбутися за наступні 48 годин після вступу документа в силу.

При цьому варіант переходу церков у підпорядкування Православної Церкви України, яка має власний Томос, є можливим. Для цього законом пропонується надати релігіозним діячам 14 днів.

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Зазначимо, що така пропозиція знайшла гарячий відгук у більшості українців. Особливо зараз, коли з різних регіонів країни надходять новини, що священники Московського патріархату допомагали російським військовослужбовцям заходити в міста і впускали їх до церков, щоб сховати.

Не обійшлося і без тих, кому подібна пропозиція не прийшлася до душі — з різних причин.

Знайшлися й ті, які пропонують дещо змінити концепцію заборони, хоча загалом її і підтримують.

Тим часом окремі церкви УПЦ МП під час війни почали поступово переходити під протекторат Православної Церкви України. Зокрема, самі священнослужителі наголошують, що не бажають бути колаборантами, розуміючи, яка небезпека нависла нині над нашою державою.