"Давно уже пора": как украинцы реагируют на предложение запрета Московского патриархата

Большинство украинцев поддерживают подобную идею

В Верховной Раде появился законопроект, предлагающий запретить деятельность Московского патриархата в Украине. Самая главная причина — то, что МП относится к российской православной церкви, благословляющей россиян на войну против украинцев. Автором документа стала народная депутат Оксана Савчук.

В сети уже начали бурное обсуждение такой законотворческой идеи, поэтому "Телеграф" решил исследовать мнения людей. Самые яркие реакции на предложение запрета УПЦ МП мы собрали в этом материале.

Почему россии не победить в войне с Украиной?

Для начала отметим, что Московский патриархат не просто хотят ветировать в Украине, но и национализировать все религиозные архитектурные памятники. Таким образом, и Киево-Печерскую, и Почаевскую, и Святогорскую Лавру хотят передать в госсобственность, чтобы пророссийские священники потеряли любые права пользоваться нашими украинскими святынями.

Если законопроект поддержат, то национализация и инвентаризация церквей, принадлежащих УПЦ МП, должна состояться через следующие 48 часов после вступления документа в силу.

При этом вариант перехода церквей в подчинение Православной Церкви Украины, имеющей собственный Томос, возможен. Для этого законом предлагается предоставить религиозным деятелям 14 дней.

Читайте также: Категория Украина В разрушенном российскими оккупантами Чернигове замироточили иконы В церкви отмечают, что это следует расценивать как добрый знак

Отметим, что такое предложение нашло горячий отклик у большинства украинцев. Особенно сейчас, когда из разных регионов страны поступают новости, что священники Московского патриархата помогали российским военнослужащим заходить в города и впускали их в церкви, чтобы спрятать.

Не обошлось и без тех, кому подобное предложение не пришлось по душе — по разным причинам.

Нашлись и те, кто предлагает несколько изменить концепцию запрета, хотя в целом ее и поддерживают.

Между тем, отдельные церкви УПЦ МП во время войны начали постепенно переходить под протекторат Православной Церкви Украины. В частности, сами священнослужители подчеркивают, что не желают быть коллаборантами, понимая, какая опасность нависла сейчас над нашим государством.