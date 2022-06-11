РПЦ благословила солдат рф на резню в Буче: стало известно, кто стал идеологом

Священник рассказал, кто "благословил" россиян убивать украинцев.

Российских оккупантов, которые совершали зверства в Буче (Киевская область) "благословили" на убийство украинцев иерархи РПЦ. При том, идеологами войны являются много российских церковников, а не только патриарх Кирилл.

Об этом рассказал архимандрит и доктор философских наук Кирилл Говорун в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, российский диктатор владимир путин фактически создал конкуренцию между церковными идеологами "русского мира", а потому она поддерживается со многих "альтернативных источников". Одним из таковых Говорун называет митрополита Псковского Тихона Шевкунова, которого считают духовником путина.

"Он кстати, сейчас молчит о войне, но он сделал очень многое для того, чтобы война эта случилась", — сказал Говорун.

По его словам, Шевкунов тесно связан с КГБ и отдельными группами российского истеблишмента, которые не поддерживают Кирилла.

"Он практически занимался образовательной деятельностью и консолидировал русские элиты вокруг собственного шовинистического проекта. Мы говорим о двух подобных шовинистических проектах, но они были разные, они конкурировали друг с другом", — добавил он.

В частности Говорун отмечает, что к зверствам в Буче причастна дивизия псковских десантников, которая находится в тесной связи с епархией Шевкунова. До войны они проводили совместные мероприятия и фестивали, а епархия помогала дивизии в документации истории и других вещах.

Это может свидетельствовать о том, что псковские десантники получили "благословение" от священников на убийство мирных украинцев. Впрочем, такой поступок не соответствует библейским канонам.

"Это сознательный грех, на который пошли иерархи и церковники, которые благословляют российское оружие на убийство и продолжают поддерживать эту войну", — подчеркнул Говорун.

Как сообщалось ранее, Говорун рассказал, что УПЦ сейчас искренне стремится разорвать связи с Москвой и РПЦ, чтобы обрести независимость, однако нет уверенности в том, что ей удастся это сделать.