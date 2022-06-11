В "Московском патриархате" разочарованы в Москве и Кирилле: священник рассказал, что происходит в УПЦ

УПЦ отдаляется от россии, однако до полной независимости еще далеко

В УПЦ проходят колоссальные изменения, направленные на дистанцирование от Москвы и РПЦ, однако у нее все еще остается путь назад.

Об этом рассказал архимандрит и доктор философских наук Кирилл Говорун в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Это не изменение декораций, это изменение курса, на мой взгляд. И этот курс однозначно направлен против Москвы, дальше от Москвы в сторону независимости УПЦ", — сказал Говорун.

Впрочем, он отметил, что в рамках решений, которые были приняты 27 мая, в УПЦ все еще остается возможность возвращения к статусу зависимости от РПЦ и Москва прикладывает "титанические усилия", чтобы вернуть все обратно. Говорун подчеркнул, что в настоящее время нельзя сказать, что усилия россии обречены на провал, а потому украинское общество должно продолжать оказывать давление на УПЦ, чтобы она продолжала этот курс и в конечном итоге объединилась с ПЦУ.

Архимандрит добавил, что в настоящее время в УПЦ царят проукраинские настрои и разочарование в россии, руководстве РПЦ и самом патриархе Кирилле.

Однако московское лобби в УПЦ уже выступило против решения митрополита Онуфрия и начало дистанцироваться от него, в частности речь идет об Крымской, Донецкой и Ровеньковской епархиях.

"Мы видим формально, что они перестают ходить к митрополиту Онуфрию. С одной стороны, Москва сказала, что мы это понимаем, с другой стороны были другие реакции, я не знаю, как это работает. Я могу даже сказать, что внутри там буря — буря недовольства и попытки поскорее откатить эту ситуацию", — сказал он.

Говорун также заявил, что главное решение, которое было принято в УПЦ, заключается в том, что после избрания митрополита Киевского, его кандидатуру не надо будет утверждать в Москве.

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Как сообщалось, ранее Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение о самостоятельности и осудил российского патриарха Кирилла. В РПЦ же вновь заговорили о "расколе" и даже умудрились обвинить в этом Госдеп США.