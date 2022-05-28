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В российской церкви отреагировали на решение УПЦ: и здесь Госдеп

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Глава РПЦ Патриарх Кирилл Новость обновлена 28 мая 2022, 17:04
Глава РПЦ Патриарх Кирилл

Украинская православная церковь Московского патриархата УПЦ (МП) накануне стала независимой

В Русской православной церкви (РПЦ) отреагировали на решение УПЦ о полной самостоятельности и независимости.

Первый заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков считает это расколом, передает ТАСС.

Щипков считает, что решение УПЦ (МП) прослеживается след Госдепа США.

"Решение Собора Украинской православной церкви Московского патриархата о "полной независимости" уводит эту церковь в раскол, процесс отделения от Русской православной церкви инициирован Госдепартаментом США", — сказал Щипков.

Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион считает, что единство между РПЦ и УПЦ (МП) сохраняется.

"Единство между Русской и Украинской церквами сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его", цитирует Илариона РИА Новости.

Справка: УПЦ Московского патриархата — неофициальное название УПЦ, сохранившееся со времен существования параллельно Украинской православной церкви Киевского патриархата (на основе которой после получения томоса об автокефалии была создана ПЦУ — Православная церковь Украины).

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич считает, что у президента рф владимира путина и патриарха Кирилла случится нервный тик из-за решения УПЦ.

Архимандрит Кирилл (Говорун) объяснил, что не так с нынешним статусом УПЦ и почему ей стоит всерьез задуматься о диалоге с ПЦУ.

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