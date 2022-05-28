Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич о решении УПЦ сменить Устав в сторону независимости церкви:

УПЦ МП уже не совсем МП

Итак, прошёл Собор УПЦ МП и есть весьма занимательные решения. Фактически можно говорить о выходе украинских парафий из Московского Патриархата. Об этом идёт в постановлении Собора.

Да, формально РПЦ не послали вслед за русским кораблём. Хотя… далее даю цитаты:

3. Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

4. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви.

…

6. Собор мав міркування про відновлення мироваріння в Українській Православній Церкві.

И вот расшифровка пунктов 4 и 6 дана в комментариях престоятелей Церкви. В частности это

- самостоятельно варить миро (прерогатива автокефальных церквей)

- свой суд (так же признак самостоятельности)

- рукоположение епископов и создание парафий за границей (то есть определение территории деятельности)

То есть имеем три из трёх признаков — своя иерархия, своё миро, свой церковный суд. Причём, в вопросах мироварения особенно интересно — именно этот пункт считается РПЦ ключевым при определении автокефалии церкви (с точки зрения Вселенского патриархата варить миро может только Вселенская церковь, но это не соблюдается по факту).

Ну и самостоятельность епископов на время военного положения как вишенка на тортик.

Ещё раз, формально слова "автокефалия" не прозвучало, есть слово "повна самостійність і незалежність Української Православної Церкви". НО как не назови, а РПЦ похоже теряет свои украинские парафии. Ведь даже после войны вряд ли киевские иерархи решат отдать свои права, которые сегодня взяли.

Будет ли объединение с ПЦУ?

На данном этапе нет. УПЦ (уже не МП) настаивает на большей ступени самостоятельности и более весомом статусе. Теоретически церкви могут объединиться, но тут уже будет вопрос мирской (светский) — кто какой пост займёт.

Но в любом случае у Путина и Кирилла случится нервный тик.

Почему? Об этом писал ещё в 2015-17. РПЦ считает себя наибольшей православной церковью мира. И говорит о наличии более чем 37 тысяч культовых зданий (забавно, не приходов, а именно зданий). Но вот беда, 14 тысяч из 37 "российских" — украинские приходы. Если считать по "зданиям", то есть учитывать часовенки, то и все 20 тысяч будет.

А вот дальше начинается самое забавное. 37-20 = 17. Это с учётом Молдовы, Беларуси, стран Балтии, Средней Азии и РПЦЗ (заграничной, которая лишь формально считает себя частью РПЦ (но не теперешней)). И малейший дрейф хоть одной из этих церквей (возможно в Молдове и новое отдаление РПЦЗ) создаёт забавную ситуацию:

Крупнейшей православной церковью мира становится… румынская с 16 тысячей приходов.

А теперь подумайте что будет с тезисами "защитники православия", "третий рим". Что, в конце концов, будет с балансом сил в православном мире.

Одним словом, если УПЦ всё же не МП окончательно, что Кремль в ближайшие годы будет наблюдать как размывается его система влияния через религию. Микс разведки и МИДа который по недоразумению называется РПЦ будет терять влияние день ото дня.

Забавные процессы пошли.

ЗЫ: может ли Украинская церковь стать самой крупной в православном мире? Теоретически да. Но для этого необходимо

а) преодоление амбиций иерархов (бе вмешательства государства) и объединение церквей

б) обновление базиса отношений с Вселенской церковью (предоставление бОльших прав).

г) Время.

Но это уже совсем другая история.