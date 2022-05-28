Архимандрит Кирилл (Говорун) объяснил, что не так с нынешним статусом УПЦ и почему ей стоит всерьез задуматься о диалоге с ПЦУ

Московский патриархат в Украине знал разных глав: идейный украинофоб Филарет, изначально отвергавший саму идею украинства, умеренный русофил Владимир, фундаменталист Онуфрий. Однако, несмотря на все свои отличия, все они заканчивали одним — автокефализмом. Украина делает со своими предстоятелями то же, что она делает со своими президентами — превращает их в убежденных украинофилов.

Украинофильство митрополита Онуфрия такое же неорганичное, как и украинство Филарета — в обоих случаях оно продиктовано политическими обстоятельствами, которых они изначально не желали: независимость Украины для Филарета и русско-украинская война для Онуфрия. Ввиду этих обстоятельств оба они пошли путем самопровозглашения церковной независимости. Кстати, оба, с точки зрения Константинополя и его союзников — бывшие митрополиты Киевские. Однако есть между ними и существенные различия. Филарет — всегда был и остается убежденным конформистом, а Онуфрий — убежденный нон-конформист.

Наверное, в силу этой разницы каждый из них по-своему реагировал на политические обстоятельства. Филарет сразу к ним приспособился, а Онуфрий игнорировал их до последнего. А именно до 27 мая. К нему применимо то, что американцы шутя говорят о самих себе: сначала мы совершим все возможные ошибки, пока наконец не сделаем правильно. Так, похоже, происходит и с УПЦ.

Решения, принятые 27 мая, должны были быть приняты еще 15 декабря 2018 года, когда состоялся установительный собор ПЦУ. В таком случае можно было бы избежать многих бед. Путин тогда вряд ли использовал бы церковный вопрос как повод для нападения на Украину. Да и для самой УПЦ было бы все проще. Ведь сейчас УПЦ оказалась в намного худшем положении, чем в 2018 году. Уровень доверия к ней в обществе — ноль, многие открыто ее ненавидят, принадлежащим к ней все время приходится в этом оправдываться и т.д. К этому добавился переход УПЦ в каноническое чистилище, поскольку задекларированный ею статус хотя и объявлен статусом кво, никто его признавать не собирается.

Расшифрую. УПЦ не провозгласила автокефалию, как и никакого другого изменения своего статуса. Она представила дело так, что она лишь подтвердила то, что и так имела. Однако это натяжка. Речь идет о реальном изменении статуса: с одного неопределенного на другой неопределенный. Каков этот другой неопределенный, судить пока рано — до публикации поправок к уставу этой церкви. Чтобы новый статус этой церкви был легитимизирован, он должен быть реципиирован другими. Но этого вряд ли стоит ожидать. Москва его точно не признает. Другие церкви тоже вряд ли.

Каков будет выход из этого канонического чистилища? Он один — через диалог с ПЦУ. Обе стороны — УПЦ и ПЦУ задекларировали намерения о диалоге. Хотя сделали это в ультимативной форме, предполагающей потаённое желание, чтобы диалог даже не начинался. Но запрос на него есть среди членов обеих церквей, и игнорировать этот запрос не удастся.

Хотя УПЦ переходит в серую каноническую зону, это, в действительности, создает новую возможность для объединения православных в Украине. Наиболее подходящим путем к этому объединению может стать объединительный собор, о котором я много раз уже писал и говорил. Внутри и УПЦ, и ПЦУ будут силы, которые сделают все возможное, чтобы такой собор не состоялся. Радикально пророссийские епископы УПЦ могут вновь ситуативно солидаризироваться с ястребами внутри ПЦУ, чтобы сохранить свои структуры власти как есть. Собрания 27 мая создали импульс для преодоления этого сопротивления.

Читайте также: Категория Блоги/мнения После решения УПЦ Кремль будет наблюдать как размывается его система влияния через религию Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич о решении УПЦ сменить Устав в сторону независимости церкви: