У "Московському патріархаті" розчаровані у Москві та Кирилу: священик розповів, що відбувається в УПЦ

УПЦ віддаляється від Росії, проте до повної незалежності ще далеко

В УПЦ проходять колосальні зміни, спрямовані на дистанціювання від Москви та РПЦ, однак у неї все ще лишається шлях назад.

Про це розповів архімандрит і доктор філософських наук Кирило Говорун у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Це не зміна декорацій, це зміна курсу, на мій погляд. І цей курс однозначно спрямований проти Москви, далі від Москви у бік незалежності УПЦ", — сказав Говорун.

Втім, він зазначив, що в рамках рішень, ухвалених 27 травня, в УПЦ все ще залишається можливість повернення до статусу залежності від РПЦ, а Москва прикладає "титанічні зусилля", щоб повернути все назад. Говорун підкреслив, що нині не можна сказати, що зусилля росії приречені на провал, а тому українське суспільство має продовжувати чинити тиск на УПЦ, щоб вона продовжувала цей курс і зрештою об’єдналася з ПЦУ.

Архімандрит додав, що нині в УПЦ панують проукраїнські настрої та розчарування в росії, керівництві РПЦ та самому патріарху Кирилу.

Однак московське лобі в УПЦ вже виступило проти рішення митрополита Онуфрія і почало дистанціюватися від нього, зокрема йдеться про Кримську, Донецьку та Ровеньківську єпархії.

"Ми бачимо формально, що вони перестають ходити до митрополита Онуфрія. З одного боку, Москва сказала, що ми це розуміємо, з іншого боку, були інші реакції, я не знаю, як це працює. Я можу навіть сказати, що всередині там буря — буря невдоволення та спроби скоріше відкотити цю ситуацію", — сказав він.

Говорун також заявив, що головне рішення, яке було ухвалено в УПЦ, полягає в тому, що після обрання митрополита Київського його кандидатуру не треба буде затверджувати в Москві.

Читайте також: Категорія Україна Зеленський чекає від УПЦ МП "рішучіших висновків" після чергового обстрілу Святогірської лаври Обстріли російськими військами храмів в Україні мають спонукати УПЦ МП до рішучіших висновків, переконаний Зеленський

Як повідомлялося, раніше Собор Української православної церкви (Московського патріархату) ухвалив рішення про самостійність та засудив російського патріарха Кирила. У РПЦ знову заговорили про "розкол" і навіть примудрилися звинуватити в цьому Держдеп США.