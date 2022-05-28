У російській церкві відреагували на рішення УПЦ: і тут Держдеп

Українська православна церква УПЦ напередодні стала незалежною

У Російській православній церкві (РПЦ) відреагували на рішення УПЦ про повну самостійність та незалежність.

Голова Синодального відділу МП із взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Олександр Щипков вважає це розколом, передає ТАСС.

Щипков вважає, що рішення УПЦ МП простежується слід Держдепу США.

"Рішення Собору Української православної церкви Московського патріархату про "повну незалежність" веде цю церкву до розколу, процес відокремлення від Російської православної церкви ініційований Держдепартаментом США", — сказав Щипков.

Глава відділу зовнішніх церковних зв’язків МП митрополит Іларіон вважає, що єдність між РПЦ та УПЦ МП зберігається.

"Єдність між Російською та Українською церквами зберігається, РПЦ продовжить зміцнювати її", цитує Іларіона РИА Новости.

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