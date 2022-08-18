В россии застройщики бьют тревогу из-за санкций: архитекторы остались без важных программ

россии придется потратить миллиарды на создание аналогов

Из-за западных санкций россия столкнулась с еще одной проблемой. На этот раз обнаружилось, что специализированные западные программы для архитекторов не имеют российских аналогов, а использовать их больше не представляется возможным.

Как сообщает habr.com со ссылкой на Минстрой россии, большинство застройщиков жилых, общественных и промышленных объектов продолжают использовать программные решения для BIM-технологий (Building Information Modeling), которые производятся в западных странах.

Программы вроде Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360 и Dassault Systemes Solidworks позволяют проектировать трехмерную модель будущего здания и автоматизировать процесс подготовки строительной документации и смет.

В настоящее время около 30% российских застройщиков пользуются этими программами, альтернативы им нет, а внедрение аналогов займет много времени и потребует значительных вложений.

Чтобы заменить их, только московским застройщикам понадобиться около миллиарда рублей и 5-7 лет, что проблематично для некоторых компаний.

Минстрой рф планирует создать маркетплейс для российских разработчиков, чтобы создать аналог. На эти цели планируется выделить 2,67 млрд рублей, а его создание по оценкам займет около двух лет.

Как сообщалось ранее, из-за провокаций россиян на Запорожской АЭС, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ввести новые санкции против россии. В частности он предложил наложить ограничения на атомную отрасль и ядерное топливо.