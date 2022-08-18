У росії забудовники б’ють на сполох через санкції: архітектори залишилися без важливих програм

росії доведеться витратити мільярди на створення аналогів

Через західні санкції росія зіштовхнулася із ще однією проблемою. Цього разу виявилося, що спеціалізовані західні програми для архітекторів не мають російських аналогів, а використовувати їх більше неможливо.

Як повідомляє habr.com з посиланням на Мінбуд оосії, більшість забудовників житлових, громадських та промислових об’єктів продовжують використовувати програмні рішення для BIM-технологій (Building Information Modeling), які виробляються у західних країнах.

Програми на кшталт Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360 та Dassault Systemes Solidworks дозволяють проектувати тривимірну модель майбутньої будівлі та автоматизувати процес підготовки будівельної документації та кошторисів.

Зараз близько 30% російських забудовників користуються цими програмами, альтернативи їм немає, а впровадження аналогів займе багато часу і вимагатиме значних вкладень.

Щоб замінити їх, лише московським забудовникам знадобиться близько мільярда рублів та 5-7 років, що проблематично для деяких компаній.

Мінбуд рф планує створити маркетплейс для російських розробників, щоб створити аналог. Для цього планується виділити 2,67 млрд рублів, а його створення за оцінками займе близько двох років.

Як повідомлялося раніше, через провокації росіян на Запорізькій АЕС президент України Володимир Зеленський закликав світ запровадити нові санкції проти росії. Зокрема він запропонував накласти обмеження на атомну галузь та ядерне паливо.