Кипелов, Аллегрова и Михалков могут попасть под международные санкции

В списке не только россияне, но и украинские коллаборанты

Санкции против российских пропагандистов не ограничиваются журналистами и телеведущими. В список потенциальных кандидатов на международные санкции Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции внесло еще 362 имени. Среди поддерживающих политику кремля — судьи в процессах над российскими оппозиционерами, российские депутаты, пропаганлисты.

Как сообщается на сайте НАПК среди них экс-нардеп, политолог, советник прошлых президентов и преьмеров Дмитрий Выдрин, известный мнением о вторжении рф как "денацификации", историк Феликс Разумковский, которому чудится "укрфашизм", руководитель российского Красного Креста Павел Савчук, чья организация отправляет гуманитарку военным рф, а также ряд российских деятелей искусства.

Так, в списке режиссер Никита Михалков, известный заявлениями про биолаборатории и "уничтожение славян" с помощью инфицированных птиц, певица Ирина Аллегрова, выразившая поддержку действиям российской армии и рок-певец Валерий Кипелов — пропагандист вторжения. Также в рекомендации для санкций попал певец Александр Иванов, известный по песне "Боже, какой пустяк", он также пропагандирует войну.

В полном перечне также различные коллаборанты с оккупированных частей Украины, российские малоизвестные писатели и поэты, корреспонденты — всего более 18 тысяч человек.

Кандидаты на международные санкции

НАПК отправляет списки в Министерство иностранных дел для расширения санкций странами-партнерами, в Офис Генпрокурора и СБУ для привлечения к ответственности и блокировки активов.

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Ранее "Телеграф" сообщал, когда ждать введения новых санкций ЕС против россии. Несмотря на серьезность запретов, россия находит обходные пути, чтобы получать электронику, которую они не способны произвести самостоятельно.