Кіпєлов, Аллегрова та Михалков можуть потрапити під міжнародні санкції

У списку не лише росіяни, а й українські колаборанти

Санкції проти російських пропагандистів не обмежуються журналістами та телеведучими. До списку потенційних кандидатів на міжнародні санкції Національне агентство з питань протидії корупції внесло ще 362 імені. Серед підтримуючих політику кремля — судді в процесах над російськими опозиціонерами, російські депутати, пропагандисти.

Як повідомляється на сайті НАЗК серед них екс-нардеп, політолог, радник минулих президентів і прем’єрів Дмитро Видрін, відомий думкою про вторгнення росії як "денацифікацію", історик Фелікс Разумковський, якому ввижається "укрфашизм", керівник російського Червоного Хреста Павло Савчук, що відправляє гуманітарку військовим рф, і навіть ряд російських митців.

Так, у списку режисер Микита Михалков, відомий заявами про біолабораторію та "знищення слов’ян" за допомогою інфікованих птахів, співачка Ірина Аллегрова, яка висловила підтримку діям російської армії та рок-співак Валерій Кіпєлов — пропагандист вторгнення. Також у рекомендації для санкцій потрапив співак Олександр Іванов, відомий за піснею "Боже, який пустяк", він також пропагує війну.

У повному переліку також різні колаборанти з окупованих частин України, російські маловідомі письменники та поети, кореспонденти — понад 18 тисяч осіб.

Кандидати на міжнародні санкції

НАЗК надсилає списки до Міністерства закордонних справ для розширення санкцій країнами-партнерами, до Офісу Генпрокурора та СБУ для притягнення до відповідальності та блокування активів.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, коли чекатиме на введення нових санкцій ЄС проти росії. Попри серйозність заборон, росія знаходить обхідні шляхи, щоб отримувати електроніку, яку вони не здатні зробити самостійно.