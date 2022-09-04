Війна в Україні — день 193: загострення на Запорізькій АЕС, атаки окупантів на Донбасі

Оперативно про головне 4 вересня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 193 дні. Окупанти продовжують наступ на Донбасі, а також перекидати війська на південь України. Зокрема росіяни атакували на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а ЗСУ відбили всі атаки загарбників. На південному напрямку росіяни зазнають великих втрат. На Запорізькій АЕС відбулася чергова провокація рф. Окупанти заявили, що обстрілами було пошкоджено ЛЕП, через що станція припинила подачу енергії на підконтрольні Києву території. В обстрілі москва цинічно звинувачує Київ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Минулої доби російські окупанти обстріляли Білопільську та Краснопільську громади Сумської області, було зафіксовано близько 67 прильотів із САУ та мінометів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Про те, що відбувалося 1 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 190: День знань під час війни, контрнаступ нового типу від ЗСУ".

А інформація за 2 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 191: місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, ЗСУ б’ють по тилах окупантів"

Про події 3 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 192: ЗСУ зачищають Херсонщину від окупантів, а росіяни готують удар на Донбасі".