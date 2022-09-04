ЗСУ звільнили три населені пункти за день: Зеленський подякував героям (відео)

Українська армія просунулась на Донбасі та півдні країни

У неділю, 4 вересня, на 193-й день повномасштабного вторгнення рф президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники вибили окупантів із трьох населених пунктів.

Відповідна заява глави держави доступна на офіційному сайті Офісу президента України. Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на Донбасі та південному фронті.

Глава держави у неділю провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому йому повідомляли про ситуацію на фронті. Президент подякував бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони за звільнення населеного пункту на Донеччині. Крім того, Зеленський розповів про успіх 42-го окремого мотопіхотного батальйону, який звільнив ще 2 населені пункти на півдні країни.

"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави. Дякую всім вам, хлопці!" — заявив президент.

Раніше Зеленський заявив, що українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. Нагадаємо, у четвер глава держави відповів на петицію про легалізацію в Україні еротики та порнографії. Президент доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути це звернення.