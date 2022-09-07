Є всі шанси на перемогу: генерал армії США пояснив, у чому перевага України над рф

Головне, щоб Захід не припинив "донатити" нашим захисникам нове озброєння

Українська армія має всі шанси перемогти і вигнати зі своєї землі російських окупантів, вважає американський генерал Бен Ходжес, який раніше очолював сухопутні війська США в Європі. Незважаючи на настрій диктатора путіна воювати "в довгу", війська рф практично вичерпали свої ресурси, а, значить, їх наступ стає все більш примарним.

Про це Ходжес розповів під час інтерв’ю "НВ". Він упевнений, що будь-які спроби прорвати українську оборону росіяни провалять, адже максимум своїх сил досягли ще кілька тижнів тому.

На думку генерала, і Сполучені Штати, й інші українські союзники мають бачити, що зараз, як ніколи раніше, зрозуміло, що Україна має всі шанси на перемогу у повномасштабній війні. Для цього необхідно продовжувати постачання західного озброєння, адже їхнє припинення лише затягне конфлікт та збільшить кількість постраждалих від бойових дій.

"Якщо ми не хочемо ув’язнути у конфлікті з росією надовго, особливо маючи конфлікт ще й з Китаєм, який розвиватиметься роками, нам важливо допомогти Україні закінчити цю війну зараз, повернувши повний контроль над Кримом та Донбасом", — чітко артикулював Бен Ходжес.

Якщо вдасться перемогти росію зараз, упевнений військовослужбовець, це допоможе убезпечити її агресію та всіх інших сусідів цієї країни.

На те, що росія дуже виснажилась за півроку війни в Україні, вказує факт закупівлі Кремлем озброєння у країн-ізгоїв. Так, "Телеграф" вже писав, що підтвердився факт придбання росією іранських безпілотників.

Трохи пізніше також з’явилася інформація про можливу угоду між рф та КНДР. Остання здатна запропонувати Москві мільйони снарядів та ракет.