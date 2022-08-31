У Білому домі підтвердили, що росія отримала БПЛА від Ірану

У США офіційно підтвердили інформацію, яка напередодні з’явилася у ЗМІ, про те, що Росія отримала від Ірану партію бойових безпілотників.

Під час брифінгу у вівторок представник Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що США можуть офіційно підтвердити, що росія отримувала від Ірану БПЛА Mohajer-6 та Shahed.

"На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до Росії. Це ми бачимо, такі наші оцінки", — сказала вона.

Жан-П’єр не встигла сказати, чи готова росія до їх застосування проти України.

Водночас представники американської розвідки, яких цитують західні ЗМІ, повідомляють, що багато із закуплених БПЛА під час випробувань зіткнулися з численними несправностями, а тому незрозуміло чи дадуть вони якийсь ефект на перебіг війни.

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Як повідомлялося раніше, інформація про договір про постачання ударних БПЛА до росії з’явилася на початку липня.

Після цього глава МЗС Ірану заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, і його країна не збирається допомагати зброєю ні рф, ні Україні. Втім, 24 липня у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що Іран відправив партію БПЛА до росії через Каспійське море, а після цього в Пентагоні повідомили, що росіяни проходять навчання з управління БПЛА Shahed-191 та Shahed-129.