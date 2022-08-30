росія отримала від Ірану першу партію безпілотників: толку від них небагато, - ЗМІ

Машини уже надійшли до рф, але результати їхніх випробувань залишають бажати кращого

Іранські ударні безпілотники, які російський диктатор володимир путін випросив у Тегерана під час свого візиту у липні, почали надходити до росії. Про передачу першої партії, до якої увійшли дрони двох типів, здатні нести боєприпаси для атак на радари, артилерію та інші військові цілі, повідомила американська розвідка.

Як пише видання The Washingtom Post із посиланням на свої джерела у розвідці, перший рейс з безпілотниками вилетів до рф 19 серпня. З тих пір росіяни уже встигли провести перші випробування іранських бойових машин. І вони виявились провальними – безпілотники не працювали необхідним чином. "У системі є кілька помилок", — сказав виданню анонімний співробітник служби безпеки однієї з країн-союзниць США, уряд якої уважно стежив за передачею. Він додав, що росіяни покупкою незадоволені.

Як зазначили джерела в американські розвідці, за допомогою іранських машин Mohajer-6 та безпілотників серії Shahed (наразі йдеться про моделі Shahed-129 і Shahed-191) росія сподівалась закрити дефіцит саме в ударних дронах, здатних точно вражати цілі у глибині ворожої території. Україна з цією метою ефективно використовує турецькі "Байрактари".

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Угоду про поставки іранських безпілотників росіяни готували впродовж кількох місяців. Відповідно до домовленостей, іранські технічні фахівці вирушили до росії для допомоги в налаштуванні систем, а російські військові пройшли навчання в Ірані, встановила американська розвідка. Наразі Захід планує уважно стежити за тим, чи скористаються росіяни іранським БПЛА і яким чином. Раніше повідомлялось, то за їхньої допомоги у Саудівській Аравії та Іраку організовувались "роєві" атаки – коли кілька дронів-камікадзе атакують одну ціль. Втім, США твердять, що ці машини досі не стикались на полі бою зі складними системами ППО.

У США також відзначили, що Іран залишається єдиним союзником росії у технічній галузі – Китай не хоче втручатись через складність ланцюгів постачань і небажання підпадати під санкції. А бажання рф налагодити власне виробництво високотехнологічної зброї, зокрема безпілотників, нездійсненне через обмеження на експорт мікросхем до країни-агресора, накладені в рамках міжнародних санкцій. Наразі в росії спостерігається значний дефіцит чіпів, через який неможливе власне виробництво сучасних озброєнь.

Тим не менше, на Заході все ж висловлюють занепокоєння поглибленням військової співпраці між росією та Іраном. Хоча сама необхідність росіян звертатись до Ірану за допомогою у ключових технологіях свідчить про значне виснаження їхніх власних запасів.

Як повідомляв "Телеграф", Україна тим часом отримала від Тайваню 800 дронів-бомбардувальників, а від Великобританії та Норвегії – партію мініатюрних розвідувальних безпілотників.