Іранські безпілотники для росії: у Байдена і путіна дали коментарі

росія спростовує інформацію щодо отримання військової допомоги від Ірану

Представники Сполучених Штатів Америки переконані, що росія отримала від Ірану пакет військової допомоги у вигляді боєздатних безпілотників, які противник вочевидь планує залучити їх до бойових дій в Україні. Водночас російська сторона отримання іранських БПЛА категорично відкидає.

Про це пише видання CNN, посилаючись на адміністрацію президента Джо Байдена. За словами офіційних осіб, російська сторона забрала літальні безпілотні апарати з іранського аеродрому ще в перших числах серпня. До рф їх доставили на вантажних літаках приблизно в середині поточного місяця.

Враховуючи те, що російські офіційні особи розпочали тренування з БПЛА в Ірані ще наприкінці липня, то це наштовхує США на думки, що рф офіційно викупила іранські безпілотники серії Mohajer-6 та Shahed — Shahed-129 та Shahed-191. Ймовірно, їх планують застосувати у війні проти України.

Варто відзначити, що вказані типи безпілотних літальних апаратів використовуються для спостереження за цілями противника, а також вони мають можливість розміщувати на собі високоточні боєприпаси.

Офіційні особи зазначають, що російські оператори все ще проводять тренування з безпілотниками в Ірані, тож США підозрюють, що росія планує здійснити імпорт сотень таких дронів для використання в атаках класу "повітря-поверхня", радіоелектронної боротьби та наведення цілей на території України.

Що стосується російської сторони, то вона такі заяви різко відкидає. Зокрема, речник президента рф дмитро пєсков назвав "закидом" повідомлення ЗМІ щодо постачання партії безпілотників з Ірану до російської федерації.

"Вашингтон пост", на жаль, публікує дуже багато інформаційних вкидань останнім часом", — пояснив він у коментарі щодо публікації WP.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Тайвань передав Україні вісім сотень дронів-бомбардувальників ближнього радіусу дії Revolver 860.

Також нагадаємо, як Україна отримала чергову партію військової допомоги від Норвегії та Британії, до складу якої увійшли мініатюрні розвідувальні безпілотники.