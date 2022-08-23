У росії чекають стрімкого зростання незадоволених, але путін налаштований на "війну в довгу" — ЗМІ

У росії "холодильник" восени почне перемагати "телефізор", але путін не збирається припиняти війну

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну, що триває вже пів року, зупинилося і в рф очікують, що "холодильник почне перемагати телевізор". Вже цієї осені в Кремлі очікують зростання невдоволення росіян зубожінням, безробіттям та іншими труднощами, спричиненими обвалом економіки росії після початку вторгнення. Водночас російський диктатор володимир путін не має наміру відступати і налаштувався на "довгу війну".

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента росії.

"Про те, що у внутрішньополітичному блоці Кремля обговорюють можливе зростання соціального невдоволення серед громадян — і турбуються через нього, "Медузі" розповіли два джерела, близькі до адміністрації президента", — пише видання.

Причиною зростання соціального невдоволення є те, що наближається осінь і росіян починають непокоїти складнощі, пов’язані з роботою; вони звертають увагу на зростання цін – при цьому літній відпускний оптимізм пропадає.

Також обидва джерела звертають увагу, що тема війни з Україною починає набридати росіянам, "вони втомлюються від неї". І якщо весь цей час невдоволення глушила пропаганда, яка вселяє думку про те, що зниження благополуччя — гідна плата за відсутність бойових дій у самій росії, то зараз ця теза починає виглядати менш переконливою.

Ще одна причина занепокоєння влади росії — закриття виробництв у регіонах через вихід західних компаній, які виллються в зростання безробіття в промислових регіонах.

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Єдиним засобом боротьби з зростаючим соціальним невдоволенням в АП бачать роздачу грошей росіянам, пише видання. "Восени незадоволених постараються закидати грошима. Нехай це будуть порівняно невеликі суми, але все одно отримати їх людям буде приємно", — упевнене одне з джерел "Медузи".

Водночас путін незважаючи на всі вже існуючі і лише очікувані проблеми в росії не має наміру змінювати свої плани і налаштований на тривалу війну.

"Зараз путін налаштований на "війну довгу" — про це "Медузі" розповіли три джерела, близькі до АП. Кремль більше не намагається ідеологічно оформити цю стратегію. Влада розраховує, що найближчим часом невдоволення громадян вдасться "згасити грошима", — йдеться в нотатки.