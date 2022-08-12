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Війна путіна відкинула росію на роки тому — Bloomberg пояснив, що далі буде гірше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Дії російського лідера потягнули за собою погані наслідки для його країни Новина оновлена 12 серпня 2022, 11:36
Дії російського лідера потягнули за собою погані наслідки для його країни

Криза в росії рухається повільно, проте впевнено

Повномасштабне вторгнення в Україну досить сильно позначилося на російській економіці, відкинувши її на чотири роки назад лише за перші три місяці після нападу. Економісти оцінюють наявну ситуацію як один із найтриваліших спадів в історії цієї країни.

Як пише видання Bloomberg, якщо на початку 2022 року економіка росії лише набирала обертів, то після вторгнення в Україну вона різко занепала. Згідно з прогнозами економічних аналітиків, валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік аж 4,7%.

За словами експерта Олександра Ісакова, російська економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року вже у другому кварталі поточного року.

"Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Однак, економіка втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту", — пояснив він.

Міжнародні санкції, впроваджені через напад на Україну, суттєво позначилися на галузі автомобілебудування та ввели її у стан так званого паралічу. Водночас споживчі витрати припинилися. Хоча падіння економіки поки що виявляється менш стрімким, ніж передбачалося спочатку, центральний банк прогнозує, що він лише посилиться в наступних кварталах. На його відновлення до другої половини 2023 року розраховувати також не радять.

"Криза рухається по дуже плавній траєкторії. Економіка досягне найнижчої точки в найкращому випадку до середини 2023 року", — розповів провідний економіст банку "ЦентроКредит" Євген Суворов.

Попри прогнози експертів, у головному банку росії заявляють, що ВВП скоротиться на не більше, аніж на 7% у цьому кварталі і, можливо, ще більше в останні три місяці року. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

На думку фахівців, протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи створює нові ризики для економіки. Щомісячне зниження видобутку нафти почнеться вже в серпні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує, що до початку наступного року видобуток нафти в росії скоротиться приблизно на 20%.

"Спад у 2022 році буде менш глибоким, ніж очікувалося у квітні. Водночас вплив шоків пропозиції може бути більш розширеним з часом", — зазначається у звіті центрального банку про монетарну політику цього місяця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська економіка реагувала на дії кривавого російського лідера володимира путіна у перші дні його вторгнення в Україну.

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#Економіка #Росія #Війна #Вторгнення