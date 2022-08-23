В россии ждут стремительного роста недовольных, но путин настроен на "войну в долгую" - СМИ

В россии "холодильник" осенью начнет побеждать "телефизор", но путин не собирается прекращать войну

Длящееся уже пол года широкомасштабное вторжение россии в Украину застопорилось и в рф ожидают, что "холодильник начнет побеждать телевизор". Уже этой осенью в Кремле ожидают роста недовольства россиян обнищанием, безработицей и другими трудностями, вызванными обвалом экономики россии после начала вторжения. Вместе с тем, российский диктатор владимир путин не намерен отступать и настроился на "долгую войну".

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента рф

"О том, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможный рост социального недовольства среди граждан — и беспокоятся из-за него, "Медузе" рассказали два источника, близких к администрации президента", — пишет издание.

Причиной роста социального недовольства является то, что приближается осень и россиян начинают беспокоить сложности, связанные с работой; они обращают внимание на рост цен — при этом летний отпускной оптимизм пропадает.

Также оба источника обращают внимание, что тема войны с Украиной начинает надоедать россиянам, "они устают от нее". И если все это время недовольство глушила пропаганда, внушающая мысль о том, что снижение благополучия — достойная плата за отсутствие боевых действий в самой россии, то сейчас этот тезис начинает выглядеть все менее и менее убедительным.

Еще одна причина беспокойства властей рф — закрытие производств в регионах из-за ухода западных компаний, которые выльются в рост безработицы в промышленных регионах.

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Единственным средством борьбы с растущим социальным недовольством в АП видят раздачу денег россиянам, пишет издание. "Осенью недовольных постараются закидать деньгами. Пусть это будут сравнительно небольшие суммы, но все равно получить их людям будет приятно", — уверен один из источников "Медузы".

Вместе с тем путин несмотря на все уже существующие и только ожидаемые проблемы в россии не намерен менять свои планы и настроен на длительную войну.

"Сейчас Путин настроен на "войну вдолгую" — об этом "Медузе" рассказали три источника, близких к АП. Кремль больше не пытается идеологически оформить эту стратегию. Власти рассчитывают, что в ближайшее время недовольство граждан удастся "потушить деньгами", — говорится в заметке.