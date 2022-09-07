Новий прем’єр Британії Трасс в першу чергу зателефонувала Зеленському та прийняла його запрошення: про що вони говорили

Новий прем’єр Сполученого Королівства дотрималася обіцянки і перший дзвінок на посту здійснила до Києва

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем’єром Великої Британії Ліз Трасс.

Як розповів він у своєму відеозверненні за підсумками 6 вересня, це був перший дзвінок Трасс на своїй новій посаді, і такий жест є дуже великою честю для нашої країни.

"Я привітав пані прем’єр-міністра з початком роботи на посаді та відчуваю, що ми зможемо вибудувати глибокі та результативні стосунки", — сказав він.

При цьому він зазначив, що час, коли Трасс приступає до роботи, є дуже складним, а росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Європі.

Зеленський додав, що вони обговорили способи посилити тиск на росію та збільшити для неї ціну за повномасштабне вторгнення до нашої країни.

"Почув дуже вагомі слова і про нашу співпрацю, і про майбутні гарантії безпеки для України і щодо відновлення нашої держави. Дуже важливо, що Великобританія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу та захисті свободи", — додав президент.

Водночас як передають західні ЗМІ, Трасс повідомила, що ухвалила запрошення Зеленського відвідати Україну.

"У своїй першій телефонній розмові з іноземним лідером після вступу на посаду прем’єр-міністра Трасс підтвердила свою повну підтримку українському лідеру і заявила, що Україна може розраховувати на довгострокову допомогу Великій Британії", — сказала прессекретар Даунінг-стріт.

Як повідомлялося раніше, вибори нового голови Консервативної партії Британії, а заразом і нового прем’єра, відбулися 3 вересня, а вже 5 вересня стало відомо, що перемогу здобула Трас. Її опонентом був колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Трас відома своїми жорсткими висловлюваннями у бік росії, а також безкомпромісною підтримкою України.