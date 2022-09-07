Новый премьер Британии Трасс первым делом позвонила Зеленскому и приняла его приглашение: о чем они говорили

Новый премьер Соединенного Королевства сдержала обещание и первый звонок на посту совершила в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьером Великобритании Лиз Трасс.

Как рассказал он в своем видеообращении по итогам 6 сентября, это был первый звонок Трасс на своем новом посту и такой жест является очень большой честью для нашей страны.

"Я поздравил госпожу премьер-министра с началом работы в должности и чувствую, что мы сможем выстроить глубокие и результативные отношения", — сказал он.

При этом он отметил, что время, в которое Трасс приступает к работе, является очень сложным, а россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Европе.

Зеленский добавил, что они обсудили способы усилить давление на россию и увеличить для нее цену за полномасштабное вторжение в нашу страну.

"Услышал очень веские слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины и относительно восстановления нашего государства. Очень важно, что Великобритания будет сохранять лидерскую роль в консолидации свободного мира и защите свободы", — добавил президент.

Вместе с тем, как передают западные СМИ, Трасс сообщила, что приняла приглашение Зеленского посетить Украину.

"В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании", — сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Как сообщалось ранее, выборы нового главы Консервативной партии Британии, а заодно и нового премьера, состоялись 3 сентября, а уже 5 сентября стало известно, что победу одержала Трасс. Ее оппонентом был бывший министр финансов Риши Сунак.

Трасс известна своими жесткими высказываниями в сторону россии, а также бескомпромиссной поддержкой Украины.