Уряд Великої Британії очолила Ліз Трасс: що вона казала про Україну та війну з росією

Нова очільниця британського уряду уже не раз демонструвала жорстку позицію щодо підтримки України

Скандальна епопея з відставкою Бориса Джонсона з посади британського прем’єр-міністра та обрання його наступника на посту голови Консервативної партії і, відповідно, голови уряду завершена. У Лондоні оголосили – прем’єрське крісло відтепер займе Ліз Трасс. У кабінеті Джонсона вона очолювала Міністерство закордонних справ і була однією з найбільш безкомпромісних прибічниць України у боротьбі з російськими загарбниками. Одним із її гасел на цих виборах було зробити Велику Британію таким надійним союзником, якого в України ще не було.

Хто така Ліз Трасс

Мері Елізабет Трасс 47 років, вона народилась 26 липня 1975 року в Оксфорді, Англія. Освіту жінка здобула в Мертон-коледжі Оксфордського університету, обравши своїм фахом політику, економіку та філософію. В молодості політичні погляди Трасс схилялись до ліберально-демократичних, вона навіть була активною учасницею відповідної партії та виступала за скасування британської монархії. Але у 1996 році молода політикиня перейшла у стан консерваторів, де зробила успішну партійну кар’єру.

Втім, до початку свого шляху до Даунінг-стріт, 10 Трасс встигла попрацювати у бізнесі, зокрема займала посаду економіста у корпорації Shell. У 2008 році стала заступницею аналітичного центру Reform, де займалась питаннями залучення приватного бізнеса до роботи громадських служб.

Перші дві спроби (2001 та 2005 рр.) пройти до Палати громад британського парламенту були для Трасс безуспішними. І лише навесні 2010 року вона змогла перемогти на виборах. У вересні 2012 року вперше потрапила на урядову посаду – Девід Кемерон призначив Трасс парламентським помічником міністра освіти. А за два роки попросив її очолити Міністерство навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства. У 2016 році урядова кар’єра Трасс продовжилась уже в кабінеті Терези Мей – та доручила їй посаду міністра юстиції, а згодом головного секретаря Казначейства. А вже за Бориса Джонсона вона очолила Міністерство зовнішньої торгівлі та була призначена головою Торгової ради Великобританії. Певний час Трасс також опікувалась Міністерством у справах жінок та рівності.

На посаду голови британської дипломатії політикиня потрапила уже в другому кабінеті Джонсона – у вересні 2021 року. На посаді зокрема очолювала переговорний процес з врегулювання відносин з ЄС після виходу з нього Британії.

Політику Трасс порівнюють з курсом Маргарет Тетчер. Нова очільниця британського уряду теж наполягає на зниженні податків та скороченні соціальних витрат в обмін на свободу підприємницької діяльності та вільну торгівлю.

Позиція по Україні

"В України не буде більшого союзника за Велику Британію, в разі мого обрання", – таку обіцянку дала Трасс у своїй статті для The Daily Telegraph з нагоди українського Дня незалежності кілька днів тому. Вона нагадала, що Сполучене Королівство надало Києву військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів – більше, ніж будь-яка інша європейська країна, і виступило лідером Великої сімки по запровадженню санкцій проти росії. Трасс пообіцяла, що на посаді голови уряду піде ще далі, розсекретивши більше розвідувальних даних, щоб викрити російську дезінформацію. Також вона пообіцяла збільшити загальні витрати країни на оборону до 3% ВВП до 2030 року.

Ще раніше – на початку липня, коли прем’єрські перегони тільки стартували, у колонці для The Telegraph Трасс чітко дала зрозуміти, що за її правління Британія боротиметься не просто за мир в Україні як такий, а за цілковиту поразку росії. "Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а й за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас", — таку заяву Трасс зробила наприкінці липня під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів, який проходить з ініціативи української першої леді Олени Зеленської.

Наполягає нова очільниця британського уряду і на територіальній цілісності України. "Та територія України, яку захопила росія, є незаконно окупованою", — заявила вона у червні Бі-Бі-Сі. Окрім того, на відміну від деяких західних політиків, Трасс підтримала підданих королеви, які записались на службу в Іноземний легіон ЗСУ.

Серед першочергових планів нової прем’єр-міністерки Сполученого Королівства – якнайшвидший візит до Києва.

Як повідомляв "Телеграф", Трасс була однією з головних фавориток тепер уже відставного прем’єра Бориса Джонсона у перегонах за його крісло.