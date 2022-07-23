Імовірна наступниця Джонсона розповіла, чим Британія відповість на удари росії по Україні

Посилення обстрілів з боку росії призведе до збільшення допомоги Україні

Велика Британія має намір продовжувати надавати підтримку Україні, і чим більше ракет запускатиме росія, тим більше допомоги Лондон надасть Києву.

З такою заявою виступила глава МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а й за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас", — сказала Трасс.

Вона додала, що її країна виділятиме більше підтримки з кожною ракетою, яка впала на українські міста та з кожним постраждалим мирним жителем.

Трас зауважила, що після цієї війни Україна повстане як символ демократії, а спроби російського диктатора володимира путіна призведуть лише до створення більш потужної об’єднаної нації.

"Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це потрібно. Зараз як ніколи Україна має перемогти", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, після відставки прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона в країні запустили процедуру виборів нового глави уряду. В цей час на цю посаду залишилося лише два кандидати, одним з яких є Трасс.

Варто зазначити, що Ліз Трасс відома своєю безкомпромісною підтримкою України, про що вона навіть писала у статті для The Telegraph. Одне з ключових питань, яким вона планує займатись на посаді голови Консервативної партії, це протидія російській агресії в Україні та забезпечення поразки РФ.