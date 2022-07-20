Добрий знак для України: на виборах британського прем'єра сталася несподіванка
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У фінал виборів несподівано пройшла Ліз Трасс
У Великій Британії завершився ще один етап виборів прем'єр-міністра після остаточної відставки Бориса Джонсона. У фінал виборчих перегонів пройшов колишній міністр фінансів Сполученого Королівства Ріші Сунак, а також, несподівано для всіх, голова МЗС Ліз Трасс.
Як повідомляє ВВС, свої голоси за Ріші Сунака віддали 137 депутатів-консерваторів, тоді як за Ліз Трасс проголосували 113. Пенні Мордонт — заступниця міністра торгівлі — здобула всього 105 голосів підтримки, хоча до цього вона весь час йшла другою, й таким чином втратила можливість зайняти крісло прем'єра.
Відомо, що фінал голосування розпочнеться у п'ятницю, 22 липня, а офіційні результати та ім'я нового прем'єр-міністра Великої Британії оголосять 5 вересня. За цей проміжок часу віддати свій голос на користь одного з кандидатів мають 160 тисяч членів Консервативної партії по всій Великій Британії.
Варто зазначити, що Ліз Трасс відома своєю безкомпромісною підтримкою України, про що вона навіть писала у статті для видання The Telegraph. Одне з ключових питань, яким вона планує займатися на посаді очільниці Консервативної партії, це протидія російській агресії в Україні та забезпечення поразки РФ.
Про свою позицію британська міністерка казала неодноразово, всіляко натякаючи на програш країни-агресора у війні. До слова, Ліз Трасс є найбільшою фавориткою Бориса Джонсона і він не приховує, що саме її хоче бачити своєю наступницею.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що може чекати на самого Джонсона після того, як він офіційно залишить посаду прем’єр-міністра Великої Британії.